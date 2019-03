Les principaux championnats européens se sont arrêtés et la trêve internationale débute par un alléchant duel entre l’Allemagne et la Serbie. A domicile dans la Volkswagen Arena de Wolfsbourg, la Mannschaft s’articule dans un 4-2-3-1. Ainsi, Manuel Neuer prend place dans les buts derrière un quatuor composé de Lukas Klostermann, Niklas Süle, Jonathan Tah et Marcel Halstenberg. Joshua Kimmich et Kai Havertz se retrouvent au cœur du jeu derrière Julian Brandt, Kai Havertz, Leroy Sané. Enfin, Timo Werner est en pointe de l’attaque allemande

La Serbie de son côté, mise sur la continuité et Marko Dmitrovic se retrouve dans les cages. Le portier peut compter sur Antonio Rukavina, Uros Spajic, Nikola Milenkovic, et Miroslav Bogosavac. La sentinelle Mijat Gaćinović est accompagné par Nemanja Maksimovic et Sergej Milinkovic-Savic au cœur du jeu. Enfin, Darko Lazović et Adem Ljajic prennent les couloirs. Enfin, l’attaquant de l’Eintracht Francfort, Luka Jovic est en pointe de l’attaque des Aigles Blancs.

Les compositions :

Allemagne : Neuer - Klostermann, Süle, Tah, Halstenberg - Kimmich, Gundogan - Brandt, Havertz, Sané - Werner

Serbie : Dmitrovic - Rukavina, Spajic, Milenkovic, Bogosavac - Gacinovic, Maksimovic, Milinkovic-Savic - Lazovic, Jovic, Ljajic