Véritable héros du match, Toni Kroos a offert la victoire à l’Allemagne face à la Suède ce samedi (2-1). Le milieu du Real Madrid a en effet marqué le but décisif au bout du temps additionnel (90e+5). Rapidement interrogé à l’issue de la rencontre, le joueur de 28 ans est revenu sur ce succès.

« Qu’est ce que je peux dire... Dans l’ensemble, on a eu des bonnes phases pendant le match. Les dix premières minutes, par exemple, on a bien pris les choses en main, et ensuite également après l’égalisation c’était mieux. On a eu beaucoup de pression pendant tout le match, et finalement c’est mérité à la fin vu la façon dont on s’est comportés aujourd’hui », a expliqué le sauveur du jour.