Le Club América de Mexico est déchaîné sur le mercato. Après avoir accueilli l’attaquant international tricolore Jérémy Ménez, en provenance d’Antalyaspor, l’écurie mexicain souhaiterait frapper un autre coup en recrutant Carlos Bacca.

« L’affaire s’est compliquée, le joueur a envie de venir, mais il est sous contrat (avec Villarreal), et il n’est pas facile de le faire partir. Nous espérons pouvoir en dire plus d’ici la fin de la semaine. Oui, il est notre premier choix », a lancé Miguel Herrera, coach de la formation mexicaine au micro de Fox Sports. D’autres clubs se sont aussi renseignés dernièrement. Selon nos informations, Villarreal, qui a déjà perdu Cédric Bakambu, parti pour le Beijing Guoan cet hiver, ferme la porte au départ du Colombien, qui se sent très bien au Madrigal.