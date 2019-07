Plusieurs équipes de Ligue 1 évoluaient sur les pelouses pour continuer leur préparation. Toulouse affrontait Al Arabi (Qatar) à Palamos, en Espagne. Pour son quatrième match amical, le Téfécé s’est imposé sur le score de 3-2 et alors qu’il était mené 2-0. Les Violets ont encaissé un premier but juste après avoir passé les dix minutes de jeu, suite à une erreur de relance, Harbaui en profite et marque (12e, 0-1). Harbaui, encore lui, fusille Reynet peu de temps avant la mi-temps (44e, 0-2). Après les changements de la mi-temps, le TFC se réveille. Sur penalty, Aaron Leya Iseka butte sur le gardien qatarien, mais Jean-Victor Makengo reprend et marque (53e, 1-2). L’attaquant se reprend et égalise sur un caviar de Sanna (59e, 2-2). Quentin Boisgard y va de son festival dans la surface et sert en retrait Amine Adli qui frappe et donne l’avantage à son équipe (71e, 3-2).

Angers, aussi, a fait preuve de répondant face au Feyenoord Rotterdam. Au quart d’heure de jeu, Steven Berghuis trouve le chemin des filets (16e, 0-1). Juste avant la mi-temps, les Angevins reviennent une première fois au score grâce Angelo Fulgini suite à un coup franc indirect dans la surface (45é, 1-1). Au retour des vestiaire, Feyenoord repasse devant avec le doublé de Berghuis (47e, 1-2). Mais sur un contre express, Alioui sert Angelo Fulgini qui réalise à son tour un doublé (2-2, 62e). Match plus tranquille pour Amiens qui était confronté à Hull City. Guirassy remporte son face-à-face après avoir été lancé dans la profondeur par Ghoddos (52e, 1-0). Les Amiénois doublent la marque grâce au passeur puis buteur Ghoddos d’une frappe enroulée à l’entrée de la surface (84e, 2-0).

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10