Après avoir perdu contre la Croatie en Ligue des Nations (3-2), synonyme de non-qualification pour les phases finales, la Roja affrontait ce dimanche la Bosnie Herzégovine en match amical à Las Palmas. Pour ce match, Luis Enrique faisait tourner et titularisait notamment Kepa, Rodri, Suso et Morata. De l’autre côté, les hommes de Robert Prosinecki restaient sur 9 matches sans défaite. Et dans cette partie, l’Espagne a réussi à faire craquer la Bosnie en fin de match (1-0).

En première période, les Espagnols s’offraient une première occasion par Asensio (16e), avant qu’Isco ne tire au-dessus (19e). Ensuite, ce sont Suso (27e) et une nouvelle fois Asensio (44e) qui s’essayaient, sans réussite. Au retour des vestiaires, Morata frappait au-dessus (51e). La plus belle occasion intervenait dix minutes plus tard et l’attaquant de Chelsea voyait sa tentative frôler le poteau adverse (59e). Et finalement, à dix minutes du terme, le milieu du Celta Vigo, Brais Mendez, ouvrait le score pour sa première sélection d’une belle frappe (1-0, 79e). Ce dernier passait proche du doublé, mais sa frappe fuyait de peu le poteau (81e). Finalement, les Espagnols s’imposaient 1-0 grâce au petit nouveau : Brais Mendez. Une maigre consolation après être passés proche de rejoindre le Final Four de la Ligue des Nations.