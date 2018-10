Après deux rencontres d’UEFA Nations League bien négociées (nul en Allemagne, 0-0, victoire face aux Pays-Bas, 2-1), l’équipe de France dispute ce soir son premier match amical post-Coupe du Monde, face à l’Islande, au stade du Roudourou de Guingamp (21h). Avant d’affronter l’Allemagne mardi, les champions du monde tenteront de faire le plein de confiance face à une formation qui a été balayée par la Suisse (6-0) et la Belgique (3-0) pour son entrée dans la nouvelle compétition européenne. En douze rencontres, les Vikings n’ont encore jamais battu les Bleus.

Pour ce match, Didier Deschamps l’avait annoncé, il fait tourner son effectif. Tenant compte des forfaits de Fekir, Umtiti, et Tolisso, blessés, et de la méforme de Mendy, le sélectionneur français a rappelé Zouma, Sakho et Digne, et sélectionné Ndombele pour la première fois. Au coup d’envoi, la France se présente en 4-2-3-1, avec Lloris dans le but, Pavard et Digne sur les côtés, et une charnière Varane-Kimpembe. Pogba et N’Zonzi sont alignés devant la défense, alors que la ligne de trois Dembélé-Griezmann-Thauvin sera chargée de soutenir Olivier Giroud, préféré à Mbappé. Côté islandais, lourdement battu lors de ses deux premiers matches sur le banc, Erik Hamren a choisi d’aligner un 4-5-1 pour tenter d’accrocher un premier résultat positif.

Les compositions d’équipes :

France : Lloris - Pavard, Varane, Kimpembe, Digne - N’Zonzi, Pogba - Thauvin, Griezmann, Dembélé - Giroud

Islande : Runarsson - Eyjolfsson, A.Arnason, R.Sigurdsson, Saevarsson - Gudmundsson, Sigurjonsson, G.Sigurdsson, B.Bjarnason, Traustason - Finnbogason