L’Angleterre débutait sa campagne de matchs amicaux face au Nigeria, à quelques jours du début de la Coupe du Monde 2018 en Russie. La première mi-temps a été maîtrisée d’une main de maître par les hommes de Gareth Southgate. Les Super Eagles ont beaucoup souffert et ont passé le plus clair de leur temps à défendre. Le coup de casque salvateur de Cahill en début de match les a clairement contrariés (1-0, 7e). La suite, une domination à sens unique pour les Three Lions. Beaucoup d’occasions, mais un manque d’efficacité flagrant, et il faut dire, un Francis Uzoho en bonne forme. Mais à force de pousser, l’Angleterre faisait le break juste avant la pause, grâce à une frappe croisée de Kane à l’entrée de la surface (2-0, 39e).

Totalement absents des débats dans le premier acte, les Super Eagles avaient certainement dû subir le courroux de leur sélectionneur à la pause. Et force est de constater que ça a marché puisque dès le début de la deuxième mi-temps, Iwobi réduisait le score, en reprenant un tir sur le poteau de son coéquipier (2-1, 48e). Un sursaut d’orgueil qui ne durait pas cependant, puisque l’Angleterre remettait le pied sur le cuir. Si les débats étaient plus équilibrés, les occasions étaient moins nombreuses dans ce second acte. Moins sereins, les hommes de Southgate tenaient bon néanmoins pour décrocher la victoire.