Comme on se retrouve. Près de deux mois après la Copa America remportée par le Brésil chez lui, l’Argentine et le Chili se retrouvaient en match amical cette nuit. Alors que les deux équipes s’étaient affrontées pour le match de la troisième place de la compétition (2-1), qui avait été extrêmement tendu (un carton rouge de chaque côté), celles-ci avaient l’occasion de se mesurer une nouvelle fois. Mais cette rencontre a été bien moins passionnante puisqu’elle s’est soldée par un triste match nul (0-0).

Paulo Dybala, le joueur de la Juventus, était titulaire sur le front de l’attaque en l’absence de Lionel Messi, blessé au mollet, d’Ángel Di María et Sergio Agüero, non convoqués. Côté Chilien, Alexis Sánchez était lui aussi dans le onze de départ. Si la première mi-temps a plutôt était à l’avantage de l’Albiceleste, le second acte a vu la Roja être plus entreprenante. Pas suffisant pour ouvrir le score de part et d’autre. À noter également la titularisation de Leandro Paredes et de Giovani Lo Celso dans le milieu argentin.

Amistoso #SelecciónMayor @Argentina 0 - #Chile 0 ¡Final del partido en el estadio Memorial Coliseum de Los Ángeles ! El próximo martes, el Seleccionado Nacional jugará ante #México pic.twitter.com/cSNFAcrCJT — Selección Argentina (@Argentina) September 6, 2019

