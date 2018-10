Ce jeudi soir, l’Argentine affrontait l’Irak en Arabie Saoudite. Et la classe biberon argentine n’a pas tremblé face à une faible équipe irakienne. Lautaro Martinez ouvrait le score de la tête (1-0, 18e) sur un centre d’Acuna.

Roberto Pereyra (53e) et Pezzella (81e) ont inscrit le deuxième et le troisième but argentin avant que Cervi ne parachève le succès des siens dans les arrêts de jeu (4-0, 90+1). L’embellie se poursuit pour l’Argentine depuis la nomination de Lionel Scaloni en intérim avec deux victoires et un nul.