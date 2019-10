Avant de jouer le Kazakhstan mardi prochain pour le compte des qualifications au prochain Euro, l’équipe de France féminine se préparait ce soir en amical au stade des Costières de Nîmes contre l’Islande. Corinne Diacre en a profité pour faire tourner son effectif.

Avec Peyraud-Magnin dans le but, Karchaoui et Tounkara en défense ou encore Dali et Geyoro au milieu, les Bleues n’ont pas fait de détails. Elles l’ont emporté 4-0 avec un doublé de Le Sommer, qui se rapproche du record de réalisations de Marinette Pichon (81 buts). Cascarino (66e) et Majri d’une belle frappe (85e) ont parachevé le succès français.

