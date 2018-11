L’Italie de Roberto Mancini, convaincante face au Portugal malgré un 0-0 la semaine dernière, accueillait les Etats-Unis ce soir. La Squadra Azzurra, avec une équipe très remaniée - mais avec le Parisien Marco Verratti - s’est imposée sur le score de 1-0 grâce à un but de Politano à la 90e+4 !

Les Italiens ont dominé la rencontre de la tête aux pieds, avec une possession de balle dépassant les 70% et de nombreuses occasions, via Berardi notamment. Il faut aussi noter le bon match de Salvatore Sirigu dans les cages italiennes. Les problèmes dans la finition n’ont cette fois pas coûté cher aux Italiens grâce à ce but salvateur du joueur de l’Inter.