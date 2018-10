L’Uruguay terminait sa tournée asiatique ce mardi après-midi lors d’un déplacement au Japon en match amical. Après une première défaite face à la Corée du Sud (2-1), la Celeste a de nouveau été battue sur le score de 4-3.

Aligné seul en pointe, Cavani aura tout de même réalisé une belle prestation avec un but (57e) et une passe décisive pour Jonathan Rodriguez (75e), Pereiro inscrivant le premier but des siens (28e). Côté japonais, les buteurs se nomment Minamino (10e, 66e) ; Osako (36e) et Doan (59e et sur une passe de Sakai).