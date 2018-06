Ce mercredi soir, la Belgique et l’Egypte s’affrontaient dans le cadre des matchs de préparation pour la Coupe du Monde 2018. Les deux nations restaient sur un match nul, respectivement contre le Portugal (0-0) et la Colombie (0-0). La sélection belge voulait se racheter après son nul contre les Portugais et avant d’affronter le Costa Rica (11 juin), alors que la formation égyptienne avait envie de terminer sa préparation sur bonne note. Privés de Mohamed Salah toujours convalescent, les Pharaons n’ont pas su résister face à l’armada des Diables Rouges. Ces derniers ont globalement bien maîtrisé la rencontre, avec un Eden Hazard déterminant.

Le milieu de Chelsea était à l’origine du but de Romelu Lukaku. Le géant belge suivait bien la frappe mal repoussée par le gardien (1-0, 27e). Dix minutes plus tard, Hazard doublait le score, en reprenant un centre en retrait parfait de Carrasco, qui avait récupéré le cuir après une erreur défensive adverse (2-0, 38e). Au bout du temps additionnel, le rentrant Marouane Fellaini parachevait le succès des siens après un superbe travail de Batshuayi (3-0, 90+2). Le score aurait pu être encore plus lourd pour les Égyptiens, mais El Hadary s’est montré décisif à plusieurs reprises. Thibaut Courtois vivait de l’autre côté une soirée plutôt tranquille, avec une seule parade à réaliser devant Mahmoud Hassan, surnommé Trezeguet pour sa ressemblance avec le Français. À noter que Vincent Kompany n’était pas présent sur la feuille de match. Le défenseur belge était sorti touché lors du match amical face au Portugal.