Après être lourdement tombés face aux Pays-Bas vendredi dernier (2-0), les troupes de Didier Deschamps avaient à cœur de se refaire. Et ce match amical face à l’Uruguay, privé de certains de ses cadres comme Godín ou Giménez, était l’occasion idéale pour se relancer. Avec un onze bien remanié - avec une défense composée du quatuor Pavard, Rami, Sakho, Ferland Mendy notamment ou la présence de Ndombélé au milieu - les Bleus se sont imposés 1-0. Les champions du Monde démarraient bien, et s’offraient les occasions de la partie, via Mbappé ou Matuidi.

Le joueur du PSG, touché à l’épaule, devait cependant laisser sa place à Thauvin (36e). Un fait de jeu qui a un peu tué le rythme tricolore, et les vingt-deux acteurs de la partie sont rentrés aux vestiaires sur un 0-0. A la 51e, sur une frappe de Griezmann au sol, Caceres touchait le cuir de la main. C’est Olivier Giroud qui transformait le penalty à merveille (1-0, 52e). Il n’y a pas eu de vraies occasions à se mettre sous la dent par la suite, et Hugo Lloris a vécu une soirée plutôt tranquille. Les Bleus terminent l’année 2018 sur une bonne note.