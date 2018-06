Après sa victoire 2-0 sur l’Irlande, la France a battu cette fois-ci l’Italie à Nice sur le score de 3-1. Les Bleus ont trouvé le chemin des filets par Umtiti (8e), Griezmann sur penalty (29e) et Dembélé (63e). La Squadra Azzurra avait réduit le score par Bonucci (36e).

Dans les temps forts, les hommes de Deschamps ont montré de très bonnes choses et auraient pu marquer plus de buts encore, Kanté ayant trouvé le poteau et Dembélé la barre transversale. En revanche, l’équipe de France a aussi montré quelques signes de fébrilité en défense. Le prochain match amical aura lieu à Lyon contre les Etats-Unis le 9 juin.