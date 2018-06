Dans un Groupama Stadium qui résonnait plein, l’Équipe de France accueillait les États-Unis pour son dernier match de préparation en vue de la Coupe du monde. Après s’être offertd l’Irlande (2-0) et l’Italie (3-1), les Bleus souhaitaient continuer leur parcours sans faute. Tout démarrait parfaitement, pour les joueurs de Didier Deschamps qui bénéficiaient des meilleures occasions en début de match (5e, 10e, 21e, 31e). Pourtant, les États-Unis surprenaient leur monde et Julian Green ouvrait le score juste avant la mi-temps (1-0 ; 44e).

Déconfits, les Tricolores manquaient de peu d’encaisser un nouveau but, mais Bobby Wood était signalé hors-jeu (48e). Dominateurs, les Français reprenaient les choses en main et se jetaient vers le but de Zack Steffen. Volontaires, mais pas assez tranchants face aux buts, les Bleus voyaient le temps défiler. Finalement, Nabil Fekir, lançait parfaitement Benjamin Pavard. Le joueur de Stuttgart centrait pour Kylian Mbappé qui remettait les deux équipes à égalité (1-1, 78e). Galvanisés, les tricolores continuaient de pousser, mais ils ne réussissaient pas à égaliser. À sept jours de rencontrer l’Australie, la France bute sur une solide équipe américaine.