A moins de 48 heures de la Coupe du Monde 2018 en Russie, la Pologne disputait son dernier match de préparation contre la Lituanie à Varsovie. Les Polonais ont offert un festival à leurs supporters avant de s’envoler pour la Russie en battant largement les Lituaniens sur le score de 4-0.

L’attaquant vedette de la sélection polonaise Robert Lewandowski a inscrit un doublé dans cette rencontre amicale (19e, 33e). Dawid Kownacki marque le troisième but (71e) et Blaszczykowski clôt la marque sur penalty (82e). En Russie, les hommes d’Adam Nawałka affronteront le Sénégal (le 19 juin), la Colombie (le 24 juin) et le Japon (le 28 juin).