Pour son troisième match de préparation après des succès contre le Servette de Genève (1-0) et Chênois (5-0), le FC Nantes continue de connaître le succès. Au complexe sportif d’Albigny à Annecy, les Canaris ont déroulé face à l’US Terre Sainte. Les joueurs de Miguel Cardoso n’ont pourtant pas réussi à ouvrir le score en première période.

Au retour des vestiaires, Abdoulaye Dabo (48e), Kalifa Coulibaly (60e, 84e et 90e +3), Randal Kolo-Muani (73e) et Batista Mendy (86e) se sont fait plaisir et ont validé le large succès du FC Nantes (6-0). Leur prochain match aura lieu le mercredi 18 juillet contre l’Olympique de Marseille.