Mené par la Slovaquie et un but de gregus (59e) en match amical ce lundi soir à Genève en Suisse, le Maroc a su retourner la situation en sa faveur (2-1) grâce à deux buts marqués par El Kaabi (63e) et Belhanda (74e).

Les Lions de l’Atlas ont offert une prestation encourageante après le match nul 0-0 contre l’Ukraine jeudi dernier. Ils auront une dernière rencontre de préparation à disputer face à l’Estonie samedi prochain avant d’attaquer la Coupe du Monde contre l’Iran, le Portugal et l’Espagne.