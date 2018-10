Ce dimanche, le Portugal se déplaçait en Ecosse pour un match amical. Toujours sans Cristiano Ronaldo, les hommes de Fernando Santos titularisait une équipe remaniée avec le retour d’Eder à la pointe de l’attaque portugaise, associé à Bruma et Helder Costa. En face, Steven Naismith était titularisé pour inquiéter les défenseurs lusitaniens.

Et pour ce match, les Portugais se sont facilement imposés 3-1 en Ecosse. Helder Costa ouvrait le score juste avant la pause (44e), avant qu’Eder ne marque son premier but en sélection depuis la finale de l’Euro 2016 (74e). En fin de match, Bruma ajoutait un troisième but (84e), avant que Naismith ne réduisent le score juste avant la fin du match (94e). Le Portugal s’impose et enchaîne après sa victoire contre la Pologne en début de semaine (3-2).