Actuellement à Hong-Kong, Manchester City poursuit sa tournée asiatique. C’est dans ce cadre que l’équipe de Pep Guardiola affrontait le Kitchee SC, ce mercredi. Et les champions d’Angleterre n’ont fait qu’une bouchée des pensionnaires du Mong Kok Stadium (1-6). Pour cette rencontre amicale, le coach espagnol avait sorti l’artillerie lourde.

En effet, Claudio Bravo était titulaire dans les buts, la défense était composée de Kyle Walker, John Stones, Aymeric Laporte et Angeliño. Au milieu, David Silva, İlkay Gündoğan et Kevin de Bruyne étaient chargés d’alimenter le trio d’attaque Raheem Sterling, Leroy Sané et Benardo Silva. Et les Cityzens ont fait la différence en première mi-temps puisque à la pause, ils menaient déjà trois buts à zéro. Au final, les Skyblues se sont imposés dans les grandes largeurs avec six buts au compteur. Seul point noir, la réduction du score dans les dernières minutes par les locaux mais Pep Guardiola pourra se réjouir du festival offensif de ses joueurs. David Silva, Leroy Sané par deux fois, Raheem Sterling, Nabil Touaizi et Iker Pozo ont marqué pour le club anglais.

