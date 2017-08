L’Olympique Lyonnais accueillait Chapecoense dans le cadre d’un match amical de bienfaisance pour soutenir l’écurie brésilienne, décimée par une terrible tragédie aérienne il y a quelques mois. Les Gones se sont imposés (2-1). Les Brésiliens avaient ouvert le score par Tulio De Melo.

Mais la jeunesse des Gones a fait la différence ce mardi soir. Myziane Maolida, entré en jeu contre Strasbourg (4-0, 1ère journée de L1) samedi, a égalisé, sur un service de Maxwel Cornet, avant de donner le but de la victoire à son partenaire Amine Gouiri quelques instants plus tard. Prochain rendez-vous pour Bruno Genesio et ses hommes, la 2e journée de L1, ce week-end, à Rennes.