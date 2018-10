Alors que son contrat a été revalorisé cet été sans être prolongé après une bonne saison dernière dans l’élite (13e), le coach d’Amiens Christophe Pelissier se pose de plus en plus de questions concernant son avenir, selon L’Équipe. De plus, le bail du technicien picard se termine à la fin de cet exercice 2018-2019. Et il se pourrait qu’il quitte libre les pensionnaires de la Licorne, lui qui attend des garanties et qui aimerait jouer autre chose que le maintien.

Interrogé par le journal, le président amiénois, Bernard Joannin, n’appréhende cependant pas un départ de son entraîneur, malgré les convoitises de Toulouse, Nantes, Saint-Étienne et Caen cet été. « C’est comme avec votre femme, il ne faut pas craindre son départ. Je préfère être avec une femme belle, désirable, que l’inverse. Je suis fier d’avoir un coach courtisé. À moi de lui donner des raisons de rester. » Du côté de Pelissier, aucun choix n’a été fait et on reste concentré sur cette année en Picardie. « Je n’ai pris aucune décision, dans un sens comme dans l’autre. On verra ça en temps et en heure. Aujourd’hui, je n’ai qu’une réflexion en tête : maintenir Amiens en Ligue 1. »