Samedi soir, l’Amiens SC a quasiment assuré son maintien en s’imposant trois buts à un face au RC Strasbourg. Mais au coup de sifflet final, la joie était partagée pour le club amiénois. En effet, ces derniers ont perdu Serge Gakpé juste avant la pause. Le principal intéressé a été victime d’un choc impressionnant avec Alexandre Oukidja. L’inquiétude était de mise à la fin du match, car le milieu togolais avait été évacué sur civière.

Contacté par nos confrères de RMC Sport ce dimanche, le joueur de 30 ans a rassuré sur son état de santé, en attendant de passer des examens complémentaires. « Je ne me rappelle pas exactement de l’action. J’ai repris conscience dans le vestiaire. J’ai passé un scanner et tout va bien. Il y a un protocole mis en place par la Ligue, j’ai encore des examens complémentaires à passer demain (lundi) avant de reprendre l’entraînement. » Plus de peur que de mal.