Prospectant souvent en Scandinavie, l’Amiens SC avait mis la main sur le grand espoir Jack Lahne (18 ans) cet été en provenance de l’IF Brommapojkarna. Un club connu pour avoir notamment révélé Dejan Kulusevski, la sensation de la saison en Serie A qui rejoindra la Juventus à l’issue de la saison. Le natif de Lusaka a de son côté plus de difficulté pour accumuler du temps de jeu et compte seulement 36 minutes à son actif pour un but.

Un temps de jeu famélique qui va donc l’entraîner vers un prêt pour la deuxième partie de saison. D’après les informations de Sport Expressen, la formation suédoise d’Örebro aurait manifesté son intérêt pour le joueur. Mieux, le contrat devrait être rapidement signé. Alors que le championnat suédois reprendra fin mars, Jack Lahne aura l’occasion de se sublimer un peu plus sur les terrains de football.