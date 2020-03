Bloqués par la pandémie de coronavirus qui touche la France, les clubs de Ligue 1 sont à l’arrêt. Plus aucun match, plus d’entraînement, et des mesures de confinement doivent être respectées par les acteurs de nos championnats. Du côté d’Amiens, 19e au classement de Ligue 1, le président, Bernard Joannin a décidé d’aller plus loin.

Comme le rapporte RMC Sports, le président de l’Amiens SC a décidé de mettre ses salariés au chômage partiel. Employés du club, staff et joueurs. Le média raconte aussi que Bernard Joannin est en contact quotidiennement avec son coach, Luka Elsner, et les cadres de son vestiaires, Régis Gurtner et Thomas Monconduit.