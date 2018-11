Pas forcément très impressionnante, la quatorzième journée de Ligue 1 se clôture ce soir avec un duel entre l’Amiens SC et l’Olympique de Marseille. A domicile, les Picards s’organisent en 4-3-3. Régis Gurtner évolue dans les cages derrière un quatuor constitué d’Emil Krafth, Prince Desir Gouano, Bakaye Dibassy et Jordan Lefort. Thomas Monconduit, Alexis Blin et Eddy Gnanhoré forment le milieu de terrain. Saman Ghoddos prend la pointe de l’attaque devant Juan Otero et Stiven Mendoza.

Après une belle victoire contre Dijon avec une défense à trois, l’Olympique de Marseille décide de repartir avec la même structure. Logiquement, Steve Mandanda prend place derrière une charnière constituée d’Adil Rami, Rolando et Hiroki Sakai. Bouna Sarr et Lucas Ocampos jouent les pistons auprès de Maxime Lopez et Kevin Strootman. Dimitri Payet assure le poste de meneur de jeu derrière Florian Thauvin et Clinton Njie.

Les compositions :

Amiens SC : Gurtner - Krafth, Gouano, Dibassy, Lefort - Monconduit, Blin - Otero, Mendoza, Gnahoré - Ghoddos

Olympique de Marseille : Mandanda - Rami, Rolando, Sakai - Sarr, Lopez, Strootman, Ocampos - Payet - Thauvin, N’Jie