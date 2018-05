Pour ouvrir cette 36e journée de Ligue 1, le PSG se déplace à Amiens. Le futur champion de France n’a plus grand-chose à jouer part battre quelques records, tout comme le promu, qui a presque officialisé son maintien. Le Stade de la Licorne sera donc simplement le théâtre d’une affiche de gala.

Unai Emery doit faire sans Neymar, Verratti, Draxler et Thiago Silva. Il aligne donc un 4-3-3 avec Meunier et Kurzawa sur les côtés de la défense. Le milieu est composé de Lo Celso, Thiago Motta et Nkunku. Devant, Pastore accompagne Di Maria et Cavani. Mbappé démarre donc sur le banc. Amiens évoluera en 4-2-3-1 avec le trio Cornette-Kakuta-Manzala en soutien de Konaté.

Les compositions :

Amiens : Gurtner - Cissokho, Adenon, Dibassy, Avelar - Monconduit, Zungu - Cornette, Kakuta, Manzala - Konaté.

PSG : Areola - Meunier, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa - Lo Celso, Thiago Motta, Nkunku - Pastore, Cavani, Di Maria.