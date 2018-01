Actuellement en stage à Gérone en Espagne, Amiens se dirige vers un mercato d’hiver mouvementé. Le club picard espère faire venir deux joueurs, un attaquant et un milieu gauche. L’un d’entre eux devrait s’engager très prochainement comme l’explique Le Courrier Picard. Néanmoins, c’est sur le plan des départs que la situation semble la plus avancée. En tête de liste figure Lacina Traoré (11 matches, 0 buts). Prêté par l’AS Monaco, l’attaquant ivoirien de 27 ans souhaite un départ. Intéressé par le joueur, l’Olympiakos suivrait de très près le dossier.

Prêté par le Standard de Liège, le jeune milieu de terrain Jean Luc Dompé devrait lui aussi plier bagages. Avec seulement 29 minutes de Ligue 1 à se mettre sous la dent, il est en manque de jeu. Deux clubs serait sur les rangs, un italien et un hollandais. Le Brésilien Nathan (21 ans), prêté par Chelsea, ne portera vraisemblablement plus le maillot amiénois. Dispensé d’entraînement, il devra trouver un nouveau point de chute cet hiver. Sollicités, Danilo Avelar et Gaël Kakuta devraient eux rester jusqu’à la fin de la saison.