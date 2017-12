Bernard Joannin, le président d’Amiens, s’est longuement entretenu au Courrier Picard. Le président du club a fait le bilan de la première moitié de saison du promu. Un bilan positif au regard des chiffres : 13e avec 21 points, une situation inespérée pour un club qui dispute son premier exercice dans l’élite. Bilan atteignable notamment grâce aux performances de son attaquant Gaël Kakuta. Et pour Joannin, il n’est pas question qu’il parte cet hiver :

« Kakuta veut rester jusqu’à la fin de la saison. C’est un non sujet. Il se sent bien à Amiens et veut s’y refaire la cerise ! » Le joueur de 26 ans formé à Chelsea s’est quelque peu égaré ces derniers temps. Seulement 10 matches l’an passé à La Corogne, 5 à Séville (2015-2016), une pige en Chine….