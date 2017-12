Champions d’Europe des moins de 19 ans en 2016, Kylian Mbappé et Amine Harit n’évolueront plus sous le même maillot en sélection. Le premier est devenu international tricolore A (10 sélections, 1 but) tandis que le second a choisi de représenter les Lions de l’Atlas du Maroc (2 capes). Néanmoins, le milieu de terrain de Schalke 04 ne perd pas espoir de rejouer à l’avenir aux côtés de l’attaquant du Paris SG.

« Je connais Kylian depuis l’âge de 12 ans. J’avais un an de plus quand nous nous entraînions tous les deux à Clairefontaine, le centre d’entraînement de la Fédération Française. Kylian a joué dans mes équipes de jeunes, même s’il avait un an de moins. Il est alors devenu mon ami. J’espère donc que Kylian et moi jouerons un jour ensemble pour un club », a-t-il lancé au média allemand Sport Buzzer. Le message est passé.