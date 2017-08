Arrivé cet été du FC Nantes, Amine Harit a découvert la Bundesliga avec Schalke le week-end dernier. Et ses débuts ont été remarqués, puisque le milieu international espoir de 20 ans a disputé 80 minutes et délivré une passe décisive, contribuant au succès des siens face au RB Leipzig. Interrogé par son club sur ses débuts à Gelsenkirchen, le natif de Pontoise dit avoir été bluffé par l’ambiance qui règne dans le stade des Bleu et Blanc. « Quand nous sommes sortis sur la pelouse, j’ai vu combien de fans étaient dans le stade. Je n’ai pas connu çà à Nantes. Les supporters, dans cette arène impressionnante, étaient vraiment fantastiques. Ma famille était également dans le stade. Elle a pris beaucoup de plaisir et a été impressionnée par nos fans. C’était juste une journée incroyable. »

Le milieu de terrain, sélectionné par Sylvain Ripoll avec les Bleuets pour affronter le Chili et le Kazakhstan, en a également profité pour donner ses premières impressions sur le jeu pratiqué outre-Rhin, assez différent du championnat de France, selon lui. « Ici, les équipes pratiquent un très gros pressing. Par conséquent, le rythme est très élevé sur l’ensemble des 90 minutes. C’est une différence avec la Ligue 1. Ici, on joue toujours directement vers l’avant, ce qui oblige à courir beaucoup. Mais je m’y attendais. Avant même d’arriver à Schalke, j’ai regardé de nombreux matches du club, » a-t-il déclaré.