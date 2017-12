Environ deux mois après son éviction du Bayern Munich, Carlo Ancelotti est revenu sur les raisons de ce passement d’arme pour la télévision italienne Rai Sport. Le technicien italien affirme que sa méthode de coach n’a pas convenu aux dirigeants du club. Au passage, il en profite pour glisser un petit conseil à Gennaro Gattuso, qui vient juste de reprendre le Milan AC :

« C’était un désaccord sur notre méthodologie de travail. J’ai bâti ma méthode de travail sur plusieurs années et je ne la changerai pas. Les joueurs participent à 60 matches par an et ma méthode est basée sur la qualité plutôt que sur la quantité. Plutôt que d’être sur le terrain pendant une heure et demi à faire de la course lente, je préfère rester là pendant une heure et me concentrer sur des courses rapides, travailler avec le ballon et reproduire des situations de match. Gattuso ? Qu’il s’attache à ses idées plutôt que de sombrer avec celles des autres. »