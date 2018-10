En perdition à l’AC Milan (2 buts en 24 matches de Serie A), André Silva (22 ans) a retrouvé le goût de marquer au FC Séville. Prêté en Andalousie par les Rossoneri, le buteur portugais est l’une des sensations de ce début de saison en Liga (7 réalisations en autant de rencontres de championnat). De quoi lui donner envie de ne plus revenir dans la capitale lombarde ? Interrogé, le principal intéressé est revenu sur sa période délicate milanaise.

« Je joue pour Séville, mais je suis encore un joueur de l’AC Milan, au moins jusqu’en juin. Je n’ai pas de mots pour expliquer ce qu’il s’est passé la saison dernière. Je sais seulement que je me sens bien cette saison et j’ai envie de marquer encore plus de buts. La chose la plus importante, c’est la confiance. Avec la confiance, on peut tout faire. Je savais que je trouverais un grand club à Séville, un club où tout le monde me ferait confiance », a-t-il déclaré sur les médias officiels du club de Nervion.