Hier soir, même s’il n’a pas effectué sa meilleure prestation de la saison (crédité d’un 5,5 par notre rédaction), Frenkie de Jong a participé à la victoire des siens au Juventus Stadium (1-2), permettant à l’Ajax de se hisser en demi-finale de Ligue des champions. Et cela lui a valu les louanges d’un ancien milieu de terrain, Andrea Pirlo, qui a joué quatre ans à la Juventus (entre 2011 et 2015). Le Transalpin a même confié avoir conseillé à la Vieille Dame de faire signer le Néerlandais il y a quelques temps.

« De Jong est très bon, a confié le champion du monde 2006 sur Sky Sport. Je le suis depuis plusieurs années et à plusieurs reprises, j’ai recommandé à la Juventus de le suivre avec plus d’attention. Mais ensuite, le Barça est apparu et a été meilleur et plus rapide pour le faire signer. »