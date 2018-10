Légende du FC Barcelone, où il a passé quasiment toute sa carrière, Andrés Iniesta évolue aujourd’hui au Japon, au Vissel Kobe. Né à Fuentealbilla, dans la province d’Albacete, l’ancien international espagnol (136 sélections, 13 buts) va avoir droit à sa statue dans sa ville natale, en hommage à la bonne réputation de la région, qu’il a véhiculée tout au long de sa grande carrière.

As rapporte que la Fondation Soliss a organisé un concours pour désigner l’artiste en charge de l’œuvre, d’une dotation de 15 000 € plus 45 000 € pour financer l’œuvre. Le gagnant sera annoncé en février prochain. Une initiative qui a beaucoup plu au père du joueur, José Antonio Iniesta. « Pour la famille, c’est une fierté que notre fils ait une statue dans sa ville et nous sommes très reconnaissants à tous ceux qui, avec cette initiative, veulent se souvenir d’Andrés ». Cette statue, qui sera érigée en juillet 2020, n’est pas la première œuvre qui lui est consacrée : en 2013, une statue de bronze à son effigie avait été dressée.