Alors qu’Andres Iniesta s’apprête à quitter le FC Barcelone pour tenter un ultime challenge loin de la Catalogne et de l’Espagne, le voilà qu’il pense déjà à y revenir. Dans un long entretien accordé à MD où il a notamment indiqué qu’il annoncerait son futur club dans une dizaine de jours, le champion du monde 2010 a dévoilé ses plans pour l’après-carrière.

Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il compte bien revenir au Barça. « C’est une décision difficile parce que ce n’est pas facile de sortir d’ici. C’est un défi, une nouvelle expérience au niveau personnel et familial. À partir de là, nous verrons ce qui se passera dans les années à venir. J’espère qu’à l’avenir je pourrai revenir ici et transmettre ce que j’ai appris à ce club, chez les jeunes et à l’équipe première. » Voilà qui est dit.