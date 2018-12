Arrivé au Vissel Kobe à la fin du mois de mai dernier, Andrés Iniesta s’est engagé jusqu’en décembre 2020 avec la formation japonaise. Néanmoins, l’ancien milieu de terrain, à 34 ans, est proche de la fin de sa carrière. Lors d’un entretien accordé à Mundo Deportivo, il a évoqué une potentielle reconversion comme entraîneur, mais pas forcément à Barcelone.

« Je ne sais pas ce que l’avenir nous réservera. Ce qui me plairait ? Je ne dirais pas que je ne voudrais pas être entraîneur du Barça, mais je ne peux pas dire que ce soit une chose à laquelle je pense. Oui c’est vrai qu’à mesure que le temps avance, la volonté d’être entraîneur se réveille en moi et je m’y vois. Mais je pense que quand j’arrêterai le foot et que la situation aura évolué, on verra quel sera le chemin à prendre. » Iniesta est bien parti pour devenir coach.