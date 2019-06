Alors qu’elle fera son entrée dans la Coupe d’Afrique des nations dimanche prochain, l’Algérie avait rendez-vous en début de soirée face au Mali pour un ultime match de préparation. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’Andy Delort se souviendra longtemps de cette première sous le maillot des Fennecs.

Pour l’occasion, Djamel Belmadi faisait confiance à un onze remanié. Menés dès la 20e, les Verts réagissaient juste avant le retour aux vestiaires par l’intermédiaire de Baghdad Bounedjah (40e). Bis repetita un peu plus tard. Repassés devant à la 68e, les Maliens pliaient une seconde fois et voyaient Youcef Belaïli égaliser sur penalty (76e). Alors qu’un match nul semblait se profiler, un homme changeait le cours de la rencontre : Andy Delort. Pour sa première sélection, le Montpelliérain s’offrait un premier but (81e), synonyme de victoire trois buts à deux !

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10