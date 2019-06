Auteur de 19 buts et 17 passes décisives avec le Paris SG, Angel Di Maria (31 ans) a de son propre aveu disputé la meilleure saison de sa carrière depuis son arrivée en Europe. « C’est l’une de mes meilleures saisons en Europe, voire la meilleure. Je me souviens d’une autre, au Real Madrid, quand j’ai terminé meilleur passeur d’Europe, en 2014, mais si on parle de buts et de passes décisives, d’un bilan complet, cette saison est la meilleure. Oui. Et dire que j’ai pensé à quitter le PSG vu les joueurs qui étaient arrivés... Pourtant, je sentais que je pouvais être titulaire, mais un nom devait rester sur le côté. C’est ce qui s’est passé avec Unai, avec Emery, et j’ai dû prendre mon mal en patience, mais comme je voulais retrouver la sélection, je devais avoir du temps de jeu à tout prix. Alors, j’ai parlé avec le nouveau coach, avec Tuchel, et il m’a dit qu’il compterait sur moi. Cela m’a donné confiance et je crois que la saison est là pour le prouver », a confié el Fideo à La Nacion.

Le gaucher a ensuite livré le secret de sa belle entente avec les plus grandes stars de la planète football, de Lionel Messi à Cristiano Ronaldo en passant par Zlatan Ibrahimovic, Wayne Rooney, Neymar et Kylian Mbappé. « On me demande souvent pourquoi je me suis bien entendu avec tous ces cracks, Cristiano ? Ney, Kylian, avec Zlatan, qui est un chien qui se battait avec tout le monde ? C’est simple, c’est parce que j’ai toujours couru pour eux, parce qu’ils ont toujours joué plus haut que moi sur le terrain, et parce que quand j’en ai eu l’opportunité, j’ai toujours essayé de faire en sorte qu’ils se sentent à l’aise avec moi. J’ai toujours été disponible pour courir pour eux, parce que les stars ne courent pas. Et si elles courent, elles courent peu. Parce qu’ils sont là pour que tu leur donnes le ballon et pour trouver les solutions. Alors, oui, il faut courir pour eux. Il faut courir. C’est comme ça », a-t-il lancé. On comprend mieux pourquoi le PSG l’a verrouillé jusqu’en juin 2021.

