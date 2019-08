La saison dernière aura surement été la plus prolifique de la carrière d’Ángel Di María (31 ans). L’Argentin a inscrit 19 buts et délivré 17 passes décisives en 45 matches toutes compétitions confondues. Après cinq saisons chez les Rouge et Bleu, l’attaquant fait un bilan de ses années parisiennes.

« Je ressens beaucoup de fierté quand je vois ce que nous avons accompli ces quatre années. Et quand il était question de ma prolongation, la décision était facile à prendre. C’est une preuve de réussite de rester dans un club comme le Paris Saint-Germain aussi longtemps. Le bilan est bon, je pense que ces quatre dernières saisons ont été fantastiques, raconte El Fideo sur le site officiel du club. J’ai réussi à m’adapter au championnat au fil des saisons, j’ai commencé rapidement à marquer et à me sentir bien. Et tout ne se joue pas forcément sur le terrain pour se sentir chez soi quelque part... la ville, le club et le pays me plaisent énormément. La saison dernière pour moi était la meilleure sur le plan personnel, je me suis senti très bien sur et en dehors du terrain. J’espère simplement que cette 5e année sera encore meilleure. »

