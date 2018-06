Dans un article paru sur The Players’ Tribune, Angel Di Maria est revenu sur cette fameuse lettre du Real Madrid reçue juste avant la finale du Mondial 2014 face à l’Allemagne, dans laquelle le club espagnol lui avait demandé de ne pas disputer la rencontre.

« Je me rappelle avoir reçu la lettre du Real Madrid et d’avoir pleuré avant même de l’ouvrir. C’était le matin de la finale de la Coupe du monde 2014, à exactement 11h. J’étais assis sur la table pour avoir une injection dans ma jambe. Je m’étais déchiré le muscle de la cuisse en quarts de finale, mais avec un antidouleur, je pouvais courir sans rien ressentir. J’ai mis de la glace sur ma jambe quand notre médecin est arrivé avec une enveloppe en disant : “Regarde Angel, ce papier vient du Real Madrid“. Je lui ai demandé ce qu’il disait. Il a dit : “Ils disent que tu n’es pas en condition de jouer. Ils nous forcent de ne pas te laisser jouer“. J’ai immédiatement compris ce qui se passait. Tout le monde avait entendu les rumeurs que le Real voulait signer James Rodriguez après la Coupe du monde. Je savais qu’ils allaient me vendre pour lui faire de la place. Ils ne voulaient pas que je sois blessé. C’était simple. Le business du football que personne ne voit. J’ai dit au médecin de me donner la lettre. Je ne l’ai même pas ouverte et je l’ai juste déchirée », a lancé le joueur, dans des propos traduits par le10sport.