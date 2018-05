Karl Toko-Ekambi (25 ans) a déjà tranché sur son avenir depuis quelques jours. L’attaquant camerounais du SCO d’Angers qui a réalisé une excellente saison (17 buts, 5 passes décisives en Ligue 1), souhaite rallier Villarreal cet été. Mais les négociations demeurent complexes entre la formation espagnole et Angers. Invité sur Angers Télé jeudi soir, le président du SCO Saïd Chabane a effectué un point sur ce dossier brûlant.

« Je l’ai embrassé en janvier quand il a dit qu’il voulait rester avec le club jusqu’en fin de saison et je m’étais engagé à l’accompagner dans son choix. C’est une chose que je respecterai. Le choix, il l’a fait. Ce n’est pas toujours facile quand vous êtes vendeur et que vous avez des offres très très importantes par ailleurs. On respectera son choix mais il faut nous laisser le temps de travailler. Dans une affaire, il faut que trois parties soient satisfaites : le joueur, le club acheteur et le club vendeur. On est bien avancé, » a ainsi précisé Chabane.