Auteur de 17 buts cette saison en Ligue 1, Karl Toko-Ekambi est l’un des meilleurs canonniers du Championnat de France. Un réalisme froid face au but qui entraîne logiquement l’intérêt d’autres formations. Invité sur RMC, le président d’Angers, Saïd Chabane est revenu sur la situation de son joueur. Il a notamment expliqué qu’une offre était arrivée lors du dernier mercato pour l’attaquant camerounais : « La dernière offre qu’on a refusée pour lui, en janvier, était de 20 millions d’euros. On avait 18 points quand on a eu cette proposition. On ne pouvait pas imaginer l’accepter, même si cette offre représentait quasiment 60% de notre budget. Mais l’enjeu en valait la chandelle, il fallait se maintenir et donc le garder. »

Même si Saïd Chabane a fait le forcing pour conserver son joueur, Karl Toko-Ekambi a exprimé lui aussi son envie de terminer la saison avec le SCO. En contrepartie, il aura la possibilité de trouver un nouveau point de chute au prochain mercato : « Il était au courant de tout ce qui se tramait. Il avait une offre de salaire qui était importante, mais il nous a dit qu’il voulait rester avec nous, qu’il ne pouvait pas quitter le club en le laissant en difficulté. C’est tout à son honneur. Il pourra partir cet été, il a son bon de sortie et on ne reviendra pas dessus. »