La trêve arrive en Ligue 1 mais les formations françaises ont encore un match à jouer. Le SCO d’Angers reçoit l’Olympique de Marseille et s’organise en 4-5-1. Zacharie Boucher évolue dans les buts et peut compter sur Abdoulaye Bamba, Ismaël Traoré, Romain Thomas et Pierrick Capelle. Benoît Santamaria assume le rôle de sentinelle auprès de Flavien Tait et Thomas Mangani. Jeff Reine-Adélaïde et Angelo Fulgini prennent les couloirs et Stéphane Bahoken se retrouve en pointe de l’attaque.

Marseille présente de son côté un 4-3-3 où Steve Mandanda se retrouve entre les poteaux. Hiroki Sakai, Adil Rami, Rolando et Jordan Amavi forment la ligne défensive tandis que Morgan Sanson, Maxime Lopez et Luiz Gustavo se retrouvent au cœur du jeu. Enfin, Florian Thauvin, Dimitri Payet et Kostas Mitroglou apporteront le danger sur les buts adverses.

Les compositions :

Angers SCO : Boucher - Bamba, Traoré, Thomas, Capelle - Santamaria, Tait, Mangani - Reine-Adélaïde, Fulgini, Bahoken

Olympique de Marseille : Mandanda - Sakai, Rami, Rolando, Amavi - Sanson , Lopez, Luiz Gustavo - Thauvin, Payet, Mitroglou