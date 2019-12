La 16e journée de Ligue 1 démarre ce mardi soir (19h00) avec trois affiches dont celle qui voit l’Olympique de Marseille, deuxième, se déplacer du côté du stade Raymond-Kopa pour y affronter Angers, son premier poursuivant au classement avec quatre points de retard (à suivre en live commenté sur Foot Mercato). Afin d’enregistrer une cinquième victoire consécutive en championnat, André Villas-Boas peut compter sur un groupe au complet, hormis Florian Thauvin, indisponible depuis le début de la saison. Cependant, son onze de départ ne devrait pas être bien différent de celui aligné face à Brest vendredi soir (2-1) comme il l’a annoncé en conférence de presse. La forme du supersub Nemanja Radonjić, deux buts en deux matches, et le retour d’Álvaro González, qui a purgé ses deux matchs de suspensions, ne devraient donc pas bousculer les derniers choix du Portugais. Ainsi, Duje Ćaleta-Car et Bouna Sarr, premier buteur face à Brest, seraient reconduits dans le 4-3-3 traditionnel de cette année. Steve Mandanda reste dans les buts devant une défense à quatre avec Jordan Amavi et Hiroki Sakai sur les côtés. La triplette Rongier-Strootman-Sanson servira de transition afin de servir Darío Benedetto, Dimitri Payet et donc l’ancien joueur du FC Metz.

Pour tenter de se relancer après la défaite à l’Allianz Riviera face à l’OGC Nice (1-3) samedi soir, Stéphane Moulin va offrir cinq changements par rapport à son dernier onze de départ. En effet, les Angevins continuent de se présenter dans un 4-1-4-1 plutôt offensif avec pour seule pointe Rachid Alioui, quatre buts et une passe décisive en quinze rencontres cette année. Derrière lui, une ligne de quatre se présenterait avec Pierrick Capelle et Mathias Pereira Lage sur les ailes, accompagnée de Thomas Mangani et Angelo Fulgini dans le cœur du jeu. Le seul Baptiste Santamaria devrait, quant à lui, être présent devant la ligne de quatre composée de Rayan Aït-Nouri, Romain Thomas, le capitaine Ismaël Traoré et Vincent Manceau. Sans surprise, Ludovic Butelle continuera de garder les cages de SCO. À noter que les trois derniers Angers-OM se sont soldés par trois matches nuls, tous sur le score de 1-1, ce qui n’arrangerait personne ce soir en cas d’un dénouement similaire.