Sur la pelouse de l’Orange Vélodrome, Angers a très mal débuté sa rencontre contre l’Olympique de Marseille ce samedi. Menée 2-0 suite à un doublé de Mario Balotelli, la formation angevine n’a cependant rien lâché pour réduire l’écart et même repartir avec un match nul (2-2). En conférence de presse, Stéphane Moulin s’est donc réjoui de la performance de ses hommes.

« Je suis très satisfait du visage qu’on a montré parce qu’on a joué comme on sait le faire depuis quelque temps maintenant. Et au-delà du résultat, qui est intéressant pour nous, c’est surtout la manière dont on s’y est pris qui m’a plu », a notamment lâché l’entraîneur du SCO, qui accueillera le Stade Rennais le week-end prochain.