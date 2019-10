Le leader reçoit son étonnant dauphin ! Samedi (17h30), le Paris Saint-Germain affronte le SCO d’Angers au Parc des Princes à l’occasion de la 9e journée de Ligue 1. Le club de la capitale a déjà perdu deux fois cette saison et selon Stéphane Moulin, les Parisiens n’effrayent plus leurs adversaires comme avant, à moins que...

« Ils ont fait un peu moins peur depuis six mois, car ils ont eu beaucoup d’absents. On peut même dire qu’ils étaient affaiblis, malgré tout le potentiel qu’ils ont. On a eu l’impression qu’ils n’écrasaient plus le championnat, explique le coach angevin dans un entretien accordé à l’AFP relayé par L’Équipe. Mais là, ils ont battu le Real (3-0), sans Neymar et Mbappé, et Galatasaray mardi (1-0). Avec eux, ça fait encore plus peur. »

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10