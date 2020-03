Àgé de 32 ans, Thomas Mangani arrive bientôt au terme de son contrat avec Angers. Alors que son bail se termine en juin prochain avec le SCO, le milieu de terrain français n’a toujours pas prolongé alors qu’il est un élément essentiel du onze de Stéphane Moulin (24 matches de Ligue 1, 3 de Coupe de France en 2019-2020). Alors que va faire le principal concerné dans quelques mois, en plein mercato estival ? Interrogé par L’Equipe sur son avenir, le natif de Carpentras n’a pas fermé la porté à un départ : pour l’instant, je suis content de ma saison. En étant libre et de par la conjoncture, je sais que des clubs recherchent des joueurs d’expérience à moindre prix. Je suis attaché au SCO, de par ce que j’ai vécu avec le club depuis plus de cinq ans. Mais je ne suis pas fermé à un challenge intéressant : d’autres beaux projets peuvent se présenter.

Relancé sur le sujet, Thomas Mangani a apporté d’autres informations, et ce dernier préfère rester dans l’Hexagone que signer pour un club étranger. « Je privilégierai la France. J’avais déjà repoussé des opportunités de l’étranger et puis, mine de rien, on y est bien en Ligue 1. L’aspect familial entrera aussi en jeu mais l’aspect sportif sera primordial car j’ai envie de vivre de beaux moments et de croquer dans les belles années qui m’attendent », a déclaré le milieu de terrain du SCO au quotidien sportif. Après l’AS Monaco, le Stade Brestois 29, l’AC Ajaccio, l’AS Nancy-Lorraine et donc Angers, Mangani pourrait donc prochainement découvrir un sixième club français.