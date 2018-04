Chaque année, le SCO d’Angers met en lumière des talents. Sofiane Boufal, Famara Diedhiou, Nicolas Pepe sont tous passés par le club présidé par Saïd Chabane. Cette année, c’est Karl Toko Ekambi qui flambe chez les Angevins. Le joueur âgé de 25 ans a claqué 17 buts et a délivré 4 passes décisives en 32 rencontres de Ligue 1. Forcément, les prétendants se sont manifestés cet hiver. Mais le SCO avait refusé une proposition de 20 millions d’euros. Interrogé par beIN Sport, Toko Ekambi est revenu sur son choix de continuer à Angers avant d’évoquer son avenir.

« J’ai choisi de rester parce que je pense que je suis bien ici. Je suis sur un très bon début de saison. On a un objectif commun ici qui est le maintien. J’étais un pion essentiel dans cette lutte pour le maintien. Je ne pouvais pas laisser mes coéquipiers se battre sans moi, avec le risque de descendre, d’avoir en quelque sorte lâché mes coéquipiers. Je ne lâche pas mes coéquipiers et je ne lâche pas mes potes aussi. Bien évidemment, avec une saison pareille, dans un club comme Angers, forcément je vais être sollicité et je vais avoir envie de goûter au haut niveau ».